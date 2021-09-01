До +17 и небольшой дождь обещают в Петербурге 1 сентября

На торжественную линейку в школе лучше одеться потеплее. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не слишком теплая и немного дождливая погода ждет жителей Петербурга в первый день осени. Уже с утра 1 сентября вышедшие из дома горожане начали зябко застегивать куртки, так что и школьникам, идущим в школу, стоить одеться потеплее.

- 1 сентября ожидается облачная погода. Утром без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный и северо-западный, умеренный. Дневная температура составит +15...+17 градусов. Атмосферное давление после ночного понижения существенно не изменится, - сообщает петербургский гидрометцентр.

На 7:45 утра контрольные термометры показывают всего +11,4 градуса. Ветра в центральных районах нет, но в прибрежных чувствительно дует. Давление составляет 755.8 мм ртутного столба, что ниже нормы. Влажность - 96%.