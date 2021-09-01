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Общество1 сентября 2021 8:00

Территорию завода «Ригель» на Петроградке частично застроят жильем

Из 7,5 гектаров под новый ЖК отдадут больше половины
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Дорогую землю на Петроградской стороне все же решили застроить жильем.

Дорогую землю на Петроградской стороне все же решили застроить жильем.

Еще один петербургский завод может уйти под застройку. На территории предприятия «Ригель». расположенного на Петроградской стороне, предполагается возвести новый жилой комплекс. Он займет более половины заводской земли.

- Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разрешил построить многоквартирный дом на территории завода «Ригель» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, - пишет «Мойка 78».

Согласно планам, по адресу: улица Профессора Попова, 38 будет построен жилой многоквартирный дом. Площадь жило застройки составит 4,3 гектара. При этом территория всего завода составляет 7,5 гектаров.

Также, по некоторым данным, на бывшей заводской территории может быть построена общеобразовательная школа.

Впрочем, полностью сворачивать производство аккумуляторов на «Ригеле» пока не планируют. Не исключено, что в будущем предприятие переедет на новую площадку, отдав дорогую землю на Петроградке под застройку.