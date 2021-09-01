Петербуржец разделся догола в магазине косметики и пытался себя поджечь

Голого мужчину повязали в магазине косметики в Рыбацком. Фото: vk.com/spb_today

Неизвестный мужчина устроил шоу с обнаженкой торговом центре в Петербурге. Вечером 31 августа он вошел в магазин косметики, расположенный в торговом центре у метро «Рыбацкое», снял всю одежду и попытался себя поджечь.

- Разделся догола и начал поджигать себя при помощи дезодоранта. Охрана связала неадекватного мужчину скотчем до приезда служб, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Понаблюдать за действом через прозрачную витрину магазина столпились многие посетители ТЦ. Свидетели отмечают, что охранники действовали аккуратно, удержать мужчину им помогли случайные покупатели. А полиция приехала на место практически моментально.

Чем был вызван поступок голого мужчины, и что он хотел - непонятно. Пользователи соцсетей предположили, что он психически нездоров: «Осенние обострение началось».