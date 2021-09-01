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Происшествия1 сентября 2021 9:07

Петербуржец разделся догола в магазине косметики и пытался себя поджечь

Видео, как неадеквата скрутила охрана, опубликовано в соцсетях
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Голого мужчину повязали в магазине косметики в Рыбацком. Фото: vk.com/spb_today

Голого мужчину повязали в магазине косметики в Рыбацком. Фото: vk.com/spb_today

Неизвестный мужчина устроил шоу с обнаженкой торговом центре в Петербурге. Вечером 31 августа он вошел в магазин косметики, расположенный в торговом центре у метро «Рыбацкое», снял всю одежду и попытался себя поджечь.

- Разделся догола и начал поджигать себя при помощи дезодоранта. Охрана связала неадекватного мужчину скотчем до приезда служб, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Понаблюдать за действом через прозрачную витрину магазина столпились многие посетители ТЦ. Свидетели отмечают, что охранники действовали аккуратно, удержать мужчину им помогли случайные покупатели. А полиция приехала на место практически моментально.

Чем был вызван поступок голого мужчины, и что он хотел - непонятно. Пользователи соцсетей предположили, что он психически нездоров: «Осенние обострение началось».

Голый мужчина пытался сжечь себя в магазине косметики в Петербурге
Видео: vk.com/spb_today