Подпольное казино ликвидировали в Петербурге в ходе рейда полиции

Полиция накрыла подпольное казино в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские провели рейд по ночным заведениям города, в ходе которого удалось накрыть подпольное казино. Здесь, за карточным столом, сидели десятки любителей азартных игр. После визита оперативников, им некоторое время пришлось полежать лицом в пол.

- Сотрудники УМВД России по Адмиралтейскому району на набережной канала Грибоедова выявили покерный клуб. В момент визита полицейских в клубе находилось 28 клиентов, - сообщает пресс-служба Главка.

Из клубы было изъято шесть игральных столов, фишки, карты, два ноутбука, наличные деньги и тетрадка с записями о ставках. По подозрению в организации казино были задержаны четверо мужчин и женщина. По статье за незаконную организацию азартных игр им грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.

После визита в казино полицейские проверили ночной клуб на Гороховой улице, где полу и за барной стойкой нашли восемь сброшенных пакетиков с синтетическим наркотиком. Тут же стояли два баллона с закисью азота - «веселящим газом».