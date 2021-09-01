Петербуржец Чермен Кобесов завоевал «бронзу» на Паралимпиаде в Токио

Чермен Кобесов завоевал "бронзу" на Паралимпиаде. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский параспортсмен Чермен Кобесов завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио. Он занял третье место в беге на 400 метров. Свою медаль он посвятил умершей матери - это была ее мечта.

- Эмоции, конечно, зашкаливают, в моей жизни много чего случилось. Самое страшное - когда ты теряешь маму, а потом исполняешь ее заветную мечту. Это непередаваемые ощущения, - приводит слова Кобесова ТАСС.

После забега спортсмен надел футболку с надписью на английском: «Мама, это для тебя». Чермен рассказал, что его мама больше всего мечтала, чтобы он победи в прыжках в длину, так что он будет бороться за победу и в этом виде состязаний.

Отметим, что «золото» в беге на 400 метров взял другой российский спортсмен Андрей Вдовин. «Серебро» досталось представителю США Нику Мейхью.