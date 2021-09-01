Губернатор Петербурга поздравил школьников с Днем знаний

Более 550 тысяч школьников пошли на учебу в Петербурге 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга поздравил всех школьников Северной столицы с Днем знаний. 1 сентября звонок прозвенел для более чем 550 тысяч учеников, что на 16,5 тысяч больше, чем год назад. Первый раз за парты сядут почти 64 тысячи детей.

- Это праздник всех – кто учится и учит. Школьников, студентов, учащихся колледжей, курсантов и кадетов. Учителей, преподавателей вузов, колледжей, педагогов дополнительного образования. Петербургские школы – в числе самых престижных в стране. В международных рейтингах – полтора десятка наших вузов. Петербург входит в список ста лучших студенческих городов мира - говорится в тексте поздравления.

К 1 сентября в Петербурге открылось девять новых школ, а всего в 2021 году в планах на открытие стоит 12 учебных заведений.

Кроме школьников, за парты сели 300 тысяч студентов вызов и 110 тысяч учащихся городских колледжей.