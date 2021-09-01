Шесть полос и новые развязки появятся на трассе "Скандинавия" до 2024 года

В Ленобласти начинается реконструкция 12-километрового участка трассы «Скандинавия» / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области появится шесть полос движения и новые развязки. В ближайшее время подрядчики приступят к реконструкции 12-километровго участка от Гаврилово до обхода Выборга. Об этом 1 сентября 2021 года сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Проект предполагает реконструкцию и строительство двух транспортных развязок на пересечении с региональными дорогами Подъезд к Смирново, Огоньки - Стрельцово – Толоконниково, возведение четырех надземных пешеходных переходов, - отметили дорожники.

Также на 125-м километре трассы реконструируют мост через реку Перовка.

Появятся и надземные пешеходные переходы вблизи развязки и нескольких садоводств. Также проект предусматривает устройство тротуаров, в том числе на путепроводах в составе развязок, установку павильонов на восьми автобусных остановках.

Планируется, что реконструкция завершится к октябрю 2024 года.