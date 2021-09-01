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Происшествия1 сентября 2021 10:47

«Целительница» обокрала петербургскую пенсионерку на полмиллиона рублей после сеанса массажа

Женщина унесла из дома и золотые кольца потерпевшей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полицейские нашли женщину, подозреваемую в краже у пенсионерки.

Полицейские нашли женщину, подозреваемую в краже у пенсионерки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли лже-целительницу, которая обворовала 84-летнюю пенсионерку. Злоумышленница помогла пожилой женщине донести сумки с покупками до дома, а потом втерлась в доверие потерпевшей и вынесла из ее квартиры деньги и ценности.

- Злоумышленница попросила пенсионерку сходить на кухню за водой, а тем временем обследовала содержимое тумбочек и шкафов. Затем она провела так называемый «лечебный сеанс» и ушла, пообещав прийти еще раз. Спустя несколько дней незнакомка вернулась к пожилой женщине и продолжила свои манипуляции. После этого визита хозяйка квартиры недосчиталась почти полумиллиона рублей, четырех золотых колец и обратилась в полицию, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего было возбуждено дело о краже в крупном размере. Вскоре подозреваемую задержали, сейчас полицейские проверяют ее причастность к другим подобным преступлениям.

Виновной грозит до семи лет лишения свободы.

"Целительница" обокрала пенсионерку в Петербурге
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО