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Происшествия1 сентября 2021 11:08

Годовалая девочка попала в реанимацию в Ленобласти, отравившись таблетками

Ребенок съел лекарство, пока мама отвлеклась
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Годовалая девочка попала в реанимацию, наглотавшись таблеток по недосмотру мамы

Годовалая девочка попала в реанимацию, наглотавшись таблеток по недосмотру мамы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области годовалая девочка попала в реанимацию, отравившись таблетками. Во втором часу ночи 1 сентября 2021 года в полицию Всеволожского района поступило сообщение из детской городской больницы №5 о том, что накануне вечером бригада скорой помощи привезла к ним малышку в очень тяжелом состоянии.

- Девочку госпитализировали с дачного участка в садоводстве "Заозерное" с острым отравлением лекарственным препаратом в тяжелом состоянии. Ее поместили в реанимацию, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, около десяти часов вечера малышка наглоталась таблеток, пока мама отвлеклась.

Известно, что семья у ребенка полная, на учете не состоит. На данный момент врачи спасают малышку. Проводится проверка.