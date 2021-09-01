Школьников Ленобласти поздравили с 1 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Ленинградской области обратилось к школьникам по случаю Дня знаний. Детей поздравили с началом учебного года. В руководстве региона отметили, что 1 сентября - особая дата. Тем более для первоклассников.

- Дорогие ребята! Уважаемые родители и педагоги! Примите самые искренние поздравления с Днем знаний! Сегодня по-настоящему радостный и, одновременно, волнительный день, для тех, кому школа впервые распахнет двери в мир знаний и увлекательных открытий — для наших первоклассников, - говорится в тексте поздравления.

Власти уверены, что трудности, связанные с пандемией, не станут препятствием на дороге к знаниям. Здоровья пожелали как самим ученикам, так и учителям, а для общей пользы будут построены обещанные новые школы, детсады и учебные заведения.