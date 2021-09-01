Резкий рост заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге 1 сентября

Суточная заболеваемость коронавирусом выросла в два раза в Петербурге на 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге снова произошел резкий рост суточной заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 1 сентября 2021 года заражаемость выросла более, чем в два раза. Так, за последние сутки инфекцию выявили у 1312 человек, а днем ранее всего лишь у 513 горожан.

- Также за минувшие сутки в Петербурге скончались 34 человека с коронавирусом, 1039 выздоровели, - сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирус был выявлен у 577 655 человек, из них 20 617 человек скончались и выздоровели 553 799 пациентов.

1 сентября тысячи детей пошли в школы. Специалисты отмечают, что это тревожное время, так как есть угроза начала четвертой волны коронавируса. Эксперты пояснили, что следует сделать, чтобы обезопасить своего ребенка.