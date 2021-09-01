Одна из крупнейших школ Петербурга открылась в Приморском районе 1 сентября

В новостройках Приморского района открылась новая школа - одна из самых крупных в городе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 сентября 2021 года в Приморском районе Санкт-Петербурга открылась новая школа, которая стала одной из самых крупных в городе. Учебное заведение №575 рассчитано на 64 класса и 1600 учеников. В День знаний в эту школу пошли 228 первоклассников.

- Вы первыми войдете в классы новой школы. В ней еще никто не учился. Ваша школа – настоящий дом знаний. Его построили в рекордные сроки, всего за полтора года. Спасибо строителям, - сказал губернатор Александр Беглов.

В новой школе есть два бассейна, два спортивных зала, тренажерный и актовый залы, зал для хореографии, медпункт, лаборатории, мастерские, а также стадион при школе. Ребята смогут заниматься по программам дополнительного образования - по медицине, журналистике, театральному искусству, инженерным специальностям.

Всего 1 сентября 2021 года в Петербурге открылись девять новых школ, из них четыре в Приморском районе.