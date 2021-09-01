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Происшествия1 сентября 2021 12:12

Девушка пострадала при столкновении двух гидроциклов в Петербурге

24-летняя девушка попала в реанимацию после аварии
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Два гидроцикла столкнулись на Малой Неве в Петербурге

Два гидроцикла столкнулись на Малой Неве в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге утром 31 августа 2021 года произошла авария двух гидроциклов на Малой Неве. В результате серьезно пострадала 24-летняя девушка, которую доставили в реанимацию. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

- По предварительным данным, около 9 часов утра водитель гидроцикла с пассажиром на борту не справился с управлением и столкнулся с другим гидроциклом. Это произошло вблизи Северного острова, - рассказали в ведомстве.

В итоге пострадала 24-летняя девушка. У нее сломаны два ребра, перелом ключицы. С места аварии ее госпитализировали в больницу и поместили в шоковую реанимацию.

Гидроциклы отшвартованы на базу стоянки судов Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте. На данный момент транспортная прокуратура проводит проверку.