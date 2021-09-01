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Происшествия1 сентября 2021 12:32

Человеческие кости нашли на дне колодца в Ленобласти

В обстоятельствах ЧП разбирается полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Кости нашли на дне колодца в Ленобласти.

Кости нашли на дне колодца в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Шокирующую находку сделал бригадир строительной компании, который во время работ нашел на дне колодца кости. Мужчина предположил, что останки принадлежат человеку и вызвал полицию.

- 31 августа в 12:27 от бригадира инженерной компании по прокладке сетей поступил звонок с сообщением о том, что во время работ вдоль железной дороги, на дне колодца у ж/д станции «Ковалево» были обнаружены кости, - информирует источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место ЧП отправились эксперты, которые должны установить кому именно принадлежат останки. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.