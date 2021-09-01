Самолет Архангельск-Петербург не смог приземлиться в Пулково 1 сентября

Рейс Архангельск-Петербург задержался более чем на 10 часов 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажиры рейса Архангельск-Санкт-Петербург больше 10 часов ждали прилета в Пулково. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 1 сентября 2021 года, самолет прибыл в пункт назначения с огромной задержкой из-за того, что не смог сразу приземлиться в петербургском аэропорту.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства в сфере безопасности полетов в связи с задержкой более 10 часов к месту прибытия самолета авиакомпании Россия сообщением Архангельск - Санкт-Петербург, - отметили в ведомстве.

Известно, что самолет по какой-то причине не смог совершить посадку в Пулково и был вынужден приземлиться в Москве. И только в полдень 1 сентября рейс благополучно прибыл в аэропорт назначения.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров, обеспечение их водой и питанием, при наличии оснований примет меры реагирования.