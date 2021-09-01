Школьные автобусы возобновили работу в Петербурге 1 сентября

Школьные автобусы в Петербурге возобновили работу 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 1 сентября 2021 года возобновили работу школьные автобусы, которые будут возить детей, живущих далеко от учебных заведений. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- Специально для перевозки учащихся из удаленных от школ кварталов с 1 сентября возобновлена работа школьных автобусов № 356Ш в Петродворцовом районе и № 415Ш в Курортном районе, - пояснили в Смольном.

Также в честь начала учебного года на участках улиц около образовательных учреждений, в транспортных предприятиях города проходят профилактические мероприятия "Внимание – дети!". Они направлены на увеличение безопасности на дорогах.

Водителям общественного транспорта тоже напомнили о том, что с началом учебного года необходимо быть наиболее внимательными и осторожными рядом со школами, колледжами, институтами и другими учебными заведениями.