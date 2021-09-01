Директор автосервиса воткнул ножницы в грудь работнику СТО в Парголово

Полиция задержала директора автосервиса, воткнувшего ножницы в грудь автосервису. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Окровавленного мужчину с ножницами в груди заметили днем 31 августа на Выборгском шоссе в Парголово. Раненный опирался на стенку офисного здания, но был жив. Очевидцы происшествия вызвали на место полицейских и врачей скорой помощи.

- Прибывшим нарядом полиции установлено, что в 16:00 в помещении станции автомастерской генеральный директор СТО, во время внезапно возникшей ссоры, ножницами ударил в грудь механика автосервиса, - сообщает источник «КП-Петербург».

43-летнего мужчину с проникающим ранением грудной клетки увезли бригада скорой помощи, а его 47-летним обидчиком занялись правоохранительные органы.

Сейчас все материалы преданы в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.