Проезд по КАД Петербурга ограничат на неделю со 2 сентября 2021 года

На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Московским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Артем КИЛЬКИН

Автомобилистов Санкт-Петербурга ожидают очередные пробки из-за перекрытий на Кольцевой автодороге. Так, со 2 сентября 2021 года на неделю будет ограничен проезд на участке между развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны и Московским шоссе. До 8 сентября на внутреннем кольце КАД перекроют две полосы.

- В связи с работами по ликвидации колейности проезжей части в период с 2 по 8 сентября будут перекрыты для движения полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Работы будут проходить на второй полосе, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

На это время на участке трассы будут установлены знаки и водоналивные барьеры. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме, однако сроки могут быть изменены из-за погодных условий.