Эрмитаж открыл дополнительные залы музея 1 сентября 2021 года

1 сентября Эрмитаж открыл дополнительные залы для посетителей Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 1 сентября 2021 года, Эрмитаж Санкт-Петербурга открыл дополнительные залы, которые больше года были недоступны из-за строгих коронавирусных ограничений. Теперь благодаря новой системе маршрутов посетители смогут увидеть почти все произведения искусства, хранящиеся в Главном музейном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

- Благодаря новой системе посетители могут переходить с маршрута на маршрут и выстраивать свое путешествие по музею, исходя из собственных интересов и предпочтений, - пояснили в Эрмитаже.

В музее для посетителей сохранилось важное правило - следовать заданному направлению движения, это позволит избежать встречных потоков людей. В специальных точках в Эрмитаже нужно выбрать путь для дальнейшего движения – в зависимости от этого можно посмотреть залы в определённом порядке.