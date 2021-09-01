Новый парк на 400 электробусов появится в производственной зоне «Ржевка»

Новый парк на 400 электробусов появится в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский «Пассажиравтотранс» заключил контракт на проектирование нового автобусного парка который должен появиться в промзоне «Ржевка», рядом трамвайным депо «»Чижика». Согласно проекту, здесь будут парковаться 400 электробусов, имеющих ночную зарядку.

- ГУП «Пассажиравтотранс» заключило договор на проектирование нового автобусного парка в производственной зоне «Ржевка» в Красногвардейском районе Петербурга. Победителем открытого конкурса стало АО «Эн-Системс». Парк будет построен с учетом опыта создания новейших европейских парков электробусов и станет уникальным для России транспортным проектом, - сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Стоимость проектно-изыскательских работ составляет 199 миллионов рублей, они должны быть завершены во II-м квартале 2022 года.

Появление нового парка позволит улучшить транспортное обслуживание Красногвардейского, Выборгского, Приморского и других районов Петербурга, а электробусы будут работать на маршрутах в центре города.

Ввод парка в эксплуатацию намечено на 2024 год. Здесь будут работать около двух тысяч человек.