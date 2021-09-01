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Общество1 сентября 2021 14:11

Короткий, но мощный ливень накрыл некоторые районы Петербурга

Синоптики обещали лишь небольших осадков
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Над Петроградской стороной прошел ливень.

Над Петроградской стороной прошел ливень.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мощный осенний ливень обрушился на Петербург 1 сентября. Но шел дождь не повсеместно, а местами, как и обещали синоптики. При этом в их прогнозе осадки значились как «небольшие». Однако, закончилось все действительно быстро.

- Над Петроградской стороной полило. Шут от дождя такой стоял, будто ураганный ветер поднялся. Но через пять минут все прекратилось и из-за туч показалось голубое небо, - отмечают сотрудники редакции «Комсомолки».

Напомним, что по прогнозу синоптиков, уже со второго сентября в городе начнет резко холодать. До +14 градусов днем в четверг и до +10 в пятницу. При этом весь конец рабочей недели будут идти дожди.