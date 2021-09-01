Капитальный ремонт дороги в Финляндию завершился в Ленобласти

В Ленобласти завершился капитальный ремонт дороги в Финляндию / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области завершился капитальный ремонт дороги, ведущей в Финляндию. Речь идет об участке трассы "Скандинавия" Выборг-Светогорск протяженностью в 48,8 километров. Об этом 31 августа 2021 года рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Капитальный ремонт проводился поочередно на четырех участках федеральной трассы, одновременно специалисты начали приводить в порядок мосты через Перовку и Чёрную, позднее – через Вуоксу и Унтерниску, - рассказали дорожники.

На протяжении всей трассы обустроено 22 пешеходных перехода, установлено 50 удобных остановок для транспорта, а также смонтировано новое освещение на 13 километрах дороги.

Кроме того, смонтировано специальное сетчатое ограждение, чтобы животные не выходили на проезжую часть.

Работы были завершены с опережением срока. В начале сентября запланирован ввод в эксплуатацию капитально отремонтированного моста через Унтерниску в черте Светогорска, а до конца осени закончатся аналогичные работы на мосту через Вуоксу.