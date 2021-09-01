Ученые СПбГУ первыми в России получили грант Фонда создателя Facebook Марка Цукерберга

Ученые-генетики из СПбГУ получили грант Марка Цукерберга на развитие научных проектов. Фото: СПбГУ

Ученые Санкт-петербургского государственного университета (СПбГУ) первыми из российских коллег стали обладателями гранта Цукерберга. Блготворительный научный проект был создан основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом и его женой Присциллой Чан в 2015 году. Он направлен на решении сложных социальных проблем, среди которых искоренение болезней и повышение качества образования в мире.

- Грант, который получил коллектив лаборатории «Центр алгоритмической биотехнологии» СПбГУ, направлен на поддержку программ с открытым исходным кодом, необходимых для биомедицинских исследований, - сообщает пресс-служба вуза.

Деньги Фонда Цукерберга пойдут на проекты SPAdes и QUAST.

Первый - программа SPAdes (Saint Petersburg Assembler) — используется специалистами по геномике во всем мире. Разработанная учеными СПбГУ программа восстанавливает полную первичную структуру геномной ДНК, то есть фактически расшифровывает генетический код. QUAST (Quality Assessment Tool) —программа, определяющая качество геномных сборок.

- Инициатива Цукерберга ценна тем, что при распределении грантов она учитывает не только роль научной составляющей, но и потребность в дорогой «ненаучной» части исследований, без которой науке не на что будет опираться, - отмечают в СПбГУ.