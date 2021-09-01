Группу мотоциклистов задержали в заповеднике "Сестрорецкие болота" в Петербурге

Мотоциклистов задержали в заповеднике "Сестрорецкие болота" / Фото: Комитет по природопользованию

В государственном заповеднике "Сестрорецкие болота" Санкт-Петербурга задержали группу мотоциклистов. Восемь человек на электромотоциклах обнаружили сотрудники комитета по природопользованию во время рейда. Об этом в ведомстве рассказали 1 сентября 2021 года.

- Нарушители свою вину отрицали, отказались предоставлять документы, удостоверяющие их личность. Для содействия и установления личностей был вызван наряд полиции, - сообщили в комитете.

В Петербурге находятся 16 заповедных территорий, где запрещено передвигаться на механических транспортных средствах, которые приводятся в движение двигателем.

В присутствии полиции инспекторы комитета составили протоколы на мотоциклистов. Нарушителям грозят штрафы до 4 тысяч рублей.