Новая школа открылась 1 сентября в Московском районе Петербурга

Новая школа в Московском районе распахнула для учеников свои двери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Московском районе Санкт-Петербурга 1 сентября 2021 года открылась новая школа. Учебное заведение расположилось на территории бывшего завода имени Егорова "Вагонмаш". Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Эдуарда Батанова.

- Вам все будут завидовать, потому что вы будете учиться во многом в уникальной школе – современной и инновационной. Уверен, вас ждут здесь новые удивительные открытия, - обратился вице-губернатор к ученикам.

Школа на улице Глеба Успенского построена по индивидуальному проекту. Работать она будет под номером 703, однако пока что, до завершения необходимых документов, будет функционировать как площадка школы № 544.

В школе есть два бассейна, спортивные залы, помещение для занятий хореографией, большой актовый зал.

В этом году в школу отправились около 500 детей, но всего она рассчитана на 825 школьников.