Первая школа открылась в Новогорелово

Школа на 550 мест открылась в Новогорелово. Фото: Пресс-служба Ломоносовского района ЛО.

Первая школа открылась в поселке Новогорелово. Эта территория Ленобласти граничит с Красносельским районом Петербурга и активно застраивается. Друг за другом здесь вырастают жилые многоэтажки, но социальной инфраструктуры не хватает. Теперь здесь есть свое учебное заведение на 550 мест.

- В Новогорелово зарегистрированы сегодня около двух тысяч человек, но, фактически проживает около восьми тысяч, поэтому школа здесь - это первая необходимость, - сообщает пресс-служба администрации Ломоносовского района Ленобласти.

Если в 2018 году в Новогорелово был введен в строй первый жилой многоквартирный дом, то в 2021 году было сдано уже тринадцать. Строительство школы было запланировано в 2019 году, а через два года она распахнула свои двери.

Стоимость объекта составила около 517 миллионов рублей.