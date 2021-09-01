Количество общественного транспорта увеличилось в Петербурга с 1 сентября

С 1 сентября общественный транспорт Петербурга начал работать в усиленном режиме Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 сентября 2021 года общественный транспорт Санкт-Петербурга перешел в усиленный режим работы. Где-то были сокращены интервалы движения, на некоторых маршрутах увеличилось количество подвижных составов. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- 1 сентября количество пассажиров в транспорте традиционно увеличивается: школьники и студенты приступают к учёбе, а их родители после летних отпусков выходят на рабочие места, - пояснили в комитете.

Дополнительные поезда пустили в метрополитене, а интервалы движения в пиковые часы уменьшились. Самый плотный график на синей линии петербургской подземки с 8 до 9 утра - интервал движения составляет около полутора минут.

Наземный транспорт также перешел на усиленный график движения. Так, пассажиры автобусов №№ 2, 102, трамваев №№ 25, 64, троллейбусов №№ 29, 50 и многих других маршрутов теперь будут меньше ожидать транспорт.