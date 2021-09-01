Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов снялся с выборов

Владимир Шамахов снялся с выборов. Фото: СЗИУ РАНХиГС

Глава Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов решил снять свою кандидатуру с выборов. Он не будет баллотироваться в депутаты городского Заксобрания, как собирался, а останется руководить вузом.

- Кандидат в депутаты петербургского парламента Владимир Шамахов решил снять свою кандидатуру с выборов в Законодательное собрание. Об этом он заявил сегодня, 1 сентября, в ходе торжественного открытия нового учебного года, - пишет «Петербургский дневник».

Причиной отказа, как сообщается, стали многочисленные обращения студентов и педагогов вуза, которые просили Шамахова не оставлять их.

- Студенческий совет СЗИУ РАНХиГС обратился к Владимиру Шамахову с просьбой не покидать Институт и остаться его руководителем при любых обстоятельствах. Ученый Совет Института, опираясь на многочисленные обращения работников, присоединился к такому пожеланию и попросил директора остаться, - сообщала пресс-служба института накануне.

Видимо, просьбы были услышаны.