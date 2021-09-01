Петербуржцы выбрали имя для детеныша гиббона из Ленинградского зоопарка

Посетители Ленинградского зоопарка выбрали имя для детеныша гиббона / Фото: Ленинградский зоопарк

Жители Санкт-Петербурга выбрали имя для детеныша белорукого гиббона из Ленинградского зоопарка. Малышка родилась еще год назад 14 августа. По традиции работники зоопарка объявили конкурс на лучшую кличку для малышки, в котором приняли участие 789 человек. Результаты голосования стали известны 1 сентября 2021 года.

- Имя для малышки должно было быть греческим, чтобы оно было созвучным с кличками членов семьи. Маму малышки гиббона зовут Габина, папу – Персей, а сестрёнку – Эллина, - пояснили в зоопарке.

Вариантов от посетителей было очень много. Среди них: Пенелопа, Олимпия, Эвридика, Клео, Ксанти, Моника. Некоторые горожане решили все же отойти от просьбы сотрудников Ленинградского зоопарка и предлагали назвать детеныша Булочка, Бусинка или Ягодка.

Однако победило имя Афина. Его предложили посетители зоопарка более 45 раз.

- Наша очаровательная малышка Афина ждёт вас в Ленинградском зоопарке, - отметили в зоосаде.