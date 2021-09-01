Девять новых школ открылись в Петербурге 1 сентября

В Петербурге 1 сентября открылось 9 новых школ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 1 сентября 2021 года открылись девять новых школ. Четыре из них в Приморском районе, еще по одной в Красносельском, Московском, Выборгском, Калининском и Петроградском районах. Об этом рассказали в администрации города.

- Все новые школы в нашем городе строятся с бассейнами. Оснащаем их современным оборудованием, чтобы дети могли развивать свои таланты, - сказал губернатор Александр Беглов.

В Петроградском районе на начальном этапе отправились 550 детей с 1 по 8 класс, а после того, как учебное заведение выйдет на проектную мощность, сможет принять 825 школьников. В ней, кроме обычных кабинетов, есть лаборатории инженерно-технологического направления, кабинеты 3D-моделирования и многого другого.

Всего 1 сентября в Петербурге за парты сели более 550 юных петербуржцев. Из них более 64 тысяч - первоклассники.