Петербургская школа-рекордсмен набрала 16 первых классов

16 первых классов набрала петербургская школа-рекордсмен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 1 сентября 2021 года открылись 2,1 тысячи первых классов. Но есть учебные заведения-рекордсмены, где в 2021-2022 учебном году будут учиться более 10 первых классов. Об этом сообщили в комитете по образованию Северной столицы.

- В школе №469 Выборгского района открылись 16 первых классов, по 13 открылись в школе №147 Красногвардейского района и №291 Красносельского района, - уточнили в комитете.

Еще по 11 первых классов набрали в школах №219 Красносельского района и №460 Пушкинского района города. В комитете отметили, что такое количество первоклассников могут себе позволить школы, которые были построенные за последние пару лет, так как они обладают большими проектными мощностями.

Всего в этом году в школы отправились более 550 детей, из которых более 64 тысяч первоклассники.