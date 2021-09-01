Петербуржцам предложили принять участие в осенней посадке деревьев и кустарников

Комитет по благоустройству позвал петербуржцев на осеннюю посадку деревьев и кустарников Фото: Александр ГЛУЗ

Комитет по благоустройству предложил жителям Санкт-Петербурга принять участие в осенней посадке деревьев и кустарников. Кампания по озеленению города стартовала 1 сентября 2021 года. Петербуржцы уже могут оставить заявку и помочь сделать любимый город красивее.

- Для участия достаточно выбрать удобное для себя место и время и записаться по телефону «горячей линии» - 576-35-53. График посадок уже опубликован на сайте комитета, - пояснили в Смольном.

Первые совместные посадки намечены на 20 сентября и продолжатся до 28 октября. Они пройдут в садах, парках и скверах в 17 районах города.

Саженцы и инвентарь для участников акции предоставят садово-парковые предприятия. Профессиональные садовники также будут консультировать жителей и помогать им.

Первый раз подобная акция прошла минувшей весной. Тогда более 100 петербуржцев поддержали инициативу и помогли высадить порядка 600 деревьев и кустарников.