Полиция разыскивает таксиста за жестокое избиение и изнасилование подруги в Петербурге

Таксиста подозревают в изнасиловании и избиении сожительницы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину за изнасилование и избиение своей подруги. Днем 30 августа в отделение МВД поступило заявление от 40-летней жительницы города Зеленогорск Курортного района, которая рассказала, что над ней надругался сожитель.

- Пострадавшая пояснила, что в ночь на 28 августа в течение шести часов ее избивал и насиловал 37-летний сожитель, который работает в такси, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После произошедшего женщина обратилась в больницу №40, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы, гематомы тела, ягодиц, бедер, закрытую травму груди. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

Подозреваемого разыскивают. Известно, что он может передвигаться на черном "Хендай Солярис". Проверку проводит следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.