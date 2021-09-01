Новую систему безопасности с распознаванием лиц установили в школе Петербурга

В Красногвардейском районе тестируют новую систему «Умная, безопасная школа» с распознаванием лиц Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В школе Санкт-Петербурга запустили новую систему безопасности с распознаванием лиц. Пилотный проект "Умная, безопасная школа" начал работать пока что в тестовом режиме в учебном заведении №133 Красногвардейского района. Система позволяет получать данные о работоспособности всех систем безопасности и управления в режиме 24/7. Об этом 1 сентября 2021 года рассказали в районной администрации.

- Системой "Новолет" контролируются и управляются системы безопасности защиты: охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдения, экстренного оповещения, контроля удаленного доступа, распознавания лиц, видеоаналитики, а также многое другое, - пояснили в администрации.

Также в систему, по желанию руководителей, добавили показания различных приборов учета, управление светом, отоплением, вентиляцией.

На входе в школу работает двух факторная идентификация учащихся и сотрудников, поэтому посторонний человек не сможет пройти в учебное заведение. С помощью этого ведется подсчет количества человек в школе в текущий момент времени.