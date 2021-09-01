Актеру Георгию Жженову установят мемориальную доску в Петербурге

В Санкт-Петербурге установят мемориальную доску выдающемуся артисту Георгию Жженову / Фото: Кадр из фильма "Конец операции "Резидент"

В Санкт-Петербурге установят мемориальную доску артисту Георгию Жженову, звезде фильмов "Берегись автомобиля", "Экипаж", "Судьба резидента". Соответствующее постановление 1 сентября 2021 года подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

- Инициатива установки мемориальной доски принадлежит Петербургской организации общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", - пояснили в администрации города.

Памятная табличка в честь народного артиста СССР и лауреата Государственной премии РСФСР появится на фасаде дома 20, литера А по 1-й линии Васильевского острова.

Георгий Степанович родился в Петербурге в 1915 году. В родном городе служил в театре "Ленсовета", также сыграл более 100 ролей в кино. За яркое и самобытное творчество, а также за активную гражданскую позицию Жженов награжден целым рядом наград и премий, среди которых Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, кинематографическая премия "Ника" и многие другие.