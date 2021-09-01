В Петербурге начали принимать заявления по «гаражной амнистии»

Комитет в Петербурге приступил к приёму заявлений по «гаражной амнистии» Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге комитет имущественных отношений начал принимать заявления по "гаражной амнистии". В соответствии с новым законом, владельцы гаражей на территории города могут получить бесплатно в собственность земельные участки на которых расположены данные постройки. Об этом рассказали в Смольном.

- Заявление будет рассмотрено КИО в течение 30 дней, и в случае соответствия с законом, участок под гаражом будет передан гражданину в собственность, - пояснили в комитете.

Важно, что амнистия распространяется на постройки, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Так, гараж должен быть объектом капитального строительства и возведен до конца 2004 года, также он не должен быть признан самовольной постройкой.

Подробная памятка по документам, необходимым для заявления опубликованы по ссылке.