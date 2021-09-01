Более 3,6 тысяч человек поступили в медицинские колледжи Петербурга

В медицинские колледжи, подведомственные городскому Комитету по здравоохранению, поступили более 3,6 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в медицинские колледжи, подведомственные комитету по здравоохранению, поступили более 3,6 тысяч человек. Это девять учреждений, которые ведут подготовку по семи специальностям, рассказали в Смольном 1 сентября 2021 года.

- В прошлом году приток желающих поступить в медицинские колледжи значительно вырос - число поданных заявлений вдвое превысили показатели 2019 года. В 2021 году повышенное внимание к медицинским профессиям сохранилось, - отметили в городской администрации.

Так, конкурс оказался очень большим. В среднем на одно место претендовали по шесть человек. Самый большой конкурс оказался по специальности "Лечебное дело", где учат на фельдшеров - 14 человек на 1 место. Также большой спрос был на стоматологию ортопедическую - 10 человек на 1 место. По пять человек на одно место поступали студенты по специальности "сестринское дело" - это самая востребованная специальность в городе.