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Общество1 сентября 2021 19:21

Памфилова пригрозила прислать Генпрокуратуру в Петербург из-за массовой миграции глав избиркомов

Из ТИКа №48 семнадцать председателей комиссий перебежали в ТИК №47
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Элла Памфилова раскритиковала Горизбирком Петербурга за массовую миграцию из ТИКа в ТИК.

Элла Памфилова раскритиковала Горизбирком Петербурга за массовую миграцию из ТИКа в ТИК.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила прислать в Санкт-Петербурге представителей Генпрокуратуры из-за подозрительной массовой миграции глав территориальных избиркомов. Дело в том, что из ТИКа №48 Московского района разом ушли главы 17 председателей комиссий. Оказалось, что за пару дней до этого всю группы приняли в ТИКе №47 Красносельского района. Это, мягко говоря, насторожило Памфилову.

- Уходя – уходи. Но если их переназначат в другие комиссии… Тут надо представителей Генеральной прокуратуры засылать к вам. Мы разберемся, на что направлена эта манипуляция, если люди пишут, что не в состоянии три дня работать… Почему их снова назначают? Не можете? Так выйдите вон! – выступила с критикой глава ЦИУК на заседании №51, прошедшем 1 сентября.

На связи с Памфиловой были представители петербургского избиркома. Там заверили, что решение о «миграции» пока что приостановили.