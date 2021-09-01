Жителей коммуналки на улице Марата эвакуировали из-за загоревшейся газовой колонки

Патрубок газовой колонки загорелся в коммуналке на улице Марата в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Патрубок газовой колонки загорелся в коммунальной квартире в доме №40 на улице Марата, что находится в центре Санкт-Петербурга. Напуганные жильцы «трешки» тут же сообщили обо всем в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали людей из квартиры. Оказалось, что пожар произошел в водонагревателе, расположенном в ванной комнате.

- В ванной комнате площадью пять квадратных метров происходило горение патрубка газовой колонки. Сообщение о пожаре поступило в 18:50. В 19:26 огонь потушили. На ликвидацию пожара выезжали 11 человек личного состава на двух единицах техники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. Теперь им предстоит ремонт злополучного водонагревателя.