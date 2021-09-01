Смертность в Ленобласти выросла на 20% за год

В Ленобласти за год смертность выросла на 20%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти за 2020 год умерло 28 118 человек, что на примерно 20% больше, чем за 2019-й. Такие данные приводит «Петростат» в свежем бюллетене об естественном движении населения в 47-м регионе. При этом от коронавируса скончались 2 227 жителей области. Основной причиной летальных исходов были болезни системы кровообращения, пищеварения, нервной системы, а также рак.

- В частности, от инфаркта миокарда скончались 410 человек, от случайных отравлений алкоголем – 403, от самоубийств – 284, в результате ДТП – 357, путем случайных утоплений – 103, - сообщается в документе «Петростата».

К слову, за год стало больше случаев младенческой смертности – на 32,7%. В возрасте до 1 годика скончались 52 малыша. В основном, они погибли от разных состояний, появившихся в перинатальном периоде.