Новый детский сад на 220 мест открыли в Усть-Луге за 400 млн рублей

В портовом поселке Усть-Луга появился второй детский садик. Фото: правительство Ленобласти

В портовом поселке Усть-Луга в Ленобалсти открыли новый детский сад на 220 мест. Власти 47-го региона уверены, что сработали на опережение, предвосхищая рост местного населения. До этого в Усть-Луге работал один-единственный детсад, с 1966 года. Разрешение на эксплуатацию нового учреждения уже есть, осталось его зарегистрировать и получить лицензию на образовательную деятельность.

- В новом детсаду есть три этажа, бассейн и просторная территория для прогулок. Садик рассчитан на 12 групп детей. Для каждой группы предусмотрены уютные спальни, игровые комнаты, раздевалки. В здании разместились залы для музыкальных и спортивных занятий, помещения кружковых, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищевой блоки, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Строители детсада адаптировали здания и для детей с ограниченными возможностями здоровья – для них установили пандусы, лифты, широкие двери и специальные туалетные комнаты. Стоимость объекта составляет почти 400 млн рублей.