В Выборге назвали победителей фестиваля российского кино «Окно в Европу»

Итоги фестиваля "Окно в Европу" подвели в Выборге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском замке подвели итоги фестиваля российского кино «Окно в Европу». На церемонии закрытия объявили, что главный приз конкурса игрового кино получил режиссер Дмитрий Фалькович за свою картину «Продление жизни», где он и сыграл ключевого героя. Награду за лучший сценарий отдали дуэту Галины Уразовой и Натальи Кудряшовой за фильм «Капкан». А конкурс анимационного кино выиграл Александр Свирский, создавший остросоциальную картину «Вадим на прогулке».

- Главный приз в категории неигрового кино достался фильму «Спецы» (реж. Анна Драницына). Специальный приз жюри отошел фильму «Рок за гранью» (реж. Сергей Дебижев). Дипломами были награждены фильм «Девяносто первый» (реж. Олеся Епишина) и оператор Сергей Догоров (фильм «25 лет одиночества», реж. Ирина Васильева), - передает пресс-служба организаторов фестиваля.

Добавим, что жюри отдельно наградило один фильм и двух актеров: за многообещающий восход – картину «Второе солнце» Рината Ташимова, за талантливое воплощение женского мира – Елену Морозову, а также за красоту и мощь – Дайнюса Гавенониса.