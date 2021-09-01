В Ленобласти сдадут на три года раньше мост через реку Свирь

Мост через реку Свирь в Ленобласти достроят в 2023 году. Фото: правительство Ленобласти

Власти Ленобласти прогнозируют, что строительство моста через реку Свирь завершится на три года раньше запланированного срока. Напомним, переправу хотели ввести в эксплуатацию в 2026 году, но работы на ней ведутся с опережением. По словам замглавы комитета по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина, мост почти со 100% уверенностью откроют в 2023 году.

- Строители набрали хороший темп. Мы сегодня уверенно говорим о том, что рабочее движение здесь откроется через два года. Сейчас на объекте монтируют пролетное строение: каркас из железных ферм практически полностью надвинут на левом берегу, - цитируют Харлашкина в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что стоимость всей стройки оценивают в 4 млрд рублей. Протяженность моста составит 727 метров, а длина всех подъездных путей - около двух километров.