«Зенит» возмутил федерацию футбола Бразилии, отозвав из сборной Малкома и Клаудиньо

"Зенит" отозвал из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» внезапно отозвал из расположения сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо, чем вызвал гнев местной федерации футбола (CBF). Об этом сообщает пресс-служба организации. По словам CBF, футболистов попросили прибыть в Россию в среду, 1 сентября. Чиновники обсудили это со спортсменами и решили, что в Сантьяго они не поедут, несмотря на то, что сборная сыграет 3 сентября с Чили в рамках отборочного этапа на чемпионат мира в Катар.

CBF, мягко говоря, осталась недовольна действиями «Зенита». О реакции Малкома и Клаудиньо не сообщается.

- CBF выражает несогласие на действие «Зенита». В ФИФА направлена официальная жалоба в ФИФА с приложенными документами, отправленными российским клубом, - передает пресс-служба федерации футбола Бразилии.