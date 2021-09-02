В Петербурге выбросили в реку очередной кикшеринговый электросамокат

Петербургский "Герасим" засветил лицо при утоплении электросамоката, поэтому полиции будет несложно найти его. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге очередная группа молодых людей скинула в воду кикшеринговый электросамокат. Видео похождений молодежи появилось в городском сообществе «ДТП и ЧП» во «Вконтакте». На записи видно, как один из парней выбрасывает самокат в реку и спешит удалиться с набережной.

- Война самокатам! – сопроводил все действие комментарием автор видео.

На видеозаписи титрами отмечены Instagram-аккаунты предполагаемых знакомых «Герасима». Однако обладатели двух из них удалились из соцсети после повышенного внимания к утоплению электросамоката, а обладатель третьей странички закрыл доступ для посторонних лиц.

Горожане предположили, что молодые люди были пьяны. Не исключено, что они поддержали тренд тиктокеров на ликвидацию электросамокатов изощренными способами. Например, пару дней назад в городе подросток сбросил двухколесный транспорт с Яхтенного моста.