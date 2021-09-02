26-летний уклонист от армии из Выборга получил уголовное дело

В Выборге возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего уклониста от армии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СК возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Выборга, который на протяжении года уклоняется от призыва в армию. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, молодого человека дважды извещали надлежащим образом о необходимости явиться в военкомат, но он решил игнорировать службу отчизне. И вот, терпение военных кончилось.

- Молодому человеку направили две повестки на 16 апреля и 1 июня 2021 года. В указанные даты в военный комиссариат города Выборга и Выборгского района Ленобласти он не явился. Документов, подтверждающих основания для освобождения от военной службы, им представлено не было. Тем самым, молодой человек уклонился от призыва, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Петербургу.

Расследование дела продолжается. Парень может променять год службы на два года лишения свободы в колонии.