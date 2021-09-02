Петербуржцев зовут на высадку деревьев и кустарников

Петербуржцев зовут сажать деревья и кустарники. Фото: gov.spb.ru

Комитет по благоустройству зовет жителей Петербурга на посадки. Горожане, которые дружат с лопатой, могут помочь сделать Северную столицу более зеленой - начинается осенний сезон высадки деревьев и кустарников.

- Комитет по благоустройству 1 сентября дает старт осенней кампании по посадке деревьев и кустарников с жителями. Уже с сегодняшнего дня петербуржцы могут оставить заявку на участие в акции по телефону «горячей линии»: 576-35-53, - сообщает пресс-служба ведомства.

Для озеленения выбраны 29 мест в садах, парках и скверах 17 районов Петербурга. Желающим поучаствовать в озеленении города, надо выбрать место и время в разделе «Территории зеленых насаждений» на сайте комитета и записаться для участия по телефону «горячей линии».

Лопаты, грабли и перчатки выдадут на месте, саженцы предоставят садово-парковые предприятия города. Их сотрудники будут трудиться вместе с петербуржцами и консультировать при необходимости. Первые работы состоятся 20 сентября, а потом будут продолжаться до 28 октября.