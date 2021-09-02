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Происшествия2 сентября 2021 8:54

Корову Вербу, ее бело-рыжую подругу и бычка украли в Петербурге на мясо

Одного из парнокопытных похитители успели забить и разделать
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Двух коров и бычка украли в Красном Селе на мясо.

Двух коров и бычка украли в Красном Селе на мясо.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Красносельского района Петербурга нашли угонщиков скота, который украли у местного фермера двух коров и бычка. тот момент, когда представителей цыганской народности нашли стражи порядка, одного из парнокопытных уже успели пустить на мясо.

- 30 августа в полицию поступило заявление от 49-летнего фермера, который сообщил о том, что во время выпаса с поля в городе Красное село были похищены годовалая черно-белая корова Верба, годовалая рыже-белая корова оршинской породы и полуторагодовалый бычок, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В угоне скота полицейские заподозрили представителей кочевого народа и в ночь на 31 августа в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти были задержаны трое мужчин в возрасте от 35 до 39 лет. Здесь же нашлись обе коровы (живыми) и разделанная туша быка.

Учитывая, что свой ущерб фермер оценил в 400 тысяч рублей, в отношении задержанных было возбуждено дело о краже в крупном размере. За коров и бычка им грозит до шести лет лишения свободы.

Двух коров и бычка украли в Петербурге "кочевники"
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО