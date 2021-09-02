Присутствие полиции в два раза увеличилось в Приморском районе Петербурга

Реорганизация УМВД России по Приморскому району в 1,5-2 раза увеличила присутствие полиции "на земле" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга значительно увеличилось присутствие полиции "на земле". С 1 сентября 2021 года в главном управлении МВД по городу и Ленобласти произошли изменения в структуре, за счет чего стала возможно реорганизация. Так, шесть территориальных отделов полиции района объединились в три.

- Было принято решение уйти от привычного исторического территориального деления района на шесть отделов полиции, так как это в текущих реалиях лишь распыляло силы полиции, не позволяя оперативно отвечать современным вызовам и реагировать на оперативную обстановку, - отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За счет этого в каждом отделе работают по пять сотрудников дежурной части вместо двух, а штат участковых и оперативников уголовного розыска увеличится в полтора раза.

Также в каждом отделе будет создано следственное подразделение, а значит будет собственная следственно-оперативная группа.