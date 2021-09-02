Более 400 человек эвакуировали из петербургского колледжа телекоммуникаций

Колледж в центре Петербурга эвакуировали утром 2 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Экстренная эвакуация произошла рано утром 2 августа 2021 года в колледже телекоммуникаций в центре Санкт-Петербурга. В десятом часу утра на пульт МЧС поступило сообщение о ЧП в учебном заведении, расположенном в доме 61 по набережной реки Мойки. Спасатели выехали незамедлительно на место.

- Оказалось, что в учебном классе №459 на четвертом этаже колледжа произошло короткое замыкание в плафоне светильника, из-за этого сработал автомат, - сообщили в МЧС Северной столицы.

Из здания немедленно были эвакуированы 405 человек, из них 360 учащихся и 45 человек персонала. Пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что учебный процесс короткое замыкание не нарушило. На данный момент все эвакуированные вернулись в колледж.